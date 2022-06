Ucraina: Salvini, 'parlato in trasparenza con ambasciatore russo e non solo' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu.(Adnkronos) - "Salvini ha parlato con l'ambasciatore russo, non una, ma più volte, in trasparenza. Ho incontrato l'ambasciatore turco, cinese, l'ambasciatore ucraino, che è il primo che ho incontrato, sono stato in ambasciata americana, ho incontrato l'ambasciatore francese. Qual è il compito di un politico? Provare a risolvere un problema, portare il suo mattoncino sulla casa della pace". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un filo diretto sui social. Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu.(Adnkronos) - "hacon l', non una, ma più volte, in. Ho incontrato l'turco, cinese, l'ucraino, che è il primo che ho incontrato, sono stato in ambasciata americana, ho incontrato l'francese. Qual è il compito di un politico? Provare a risolvere un problema, portare il suo mattoncino sulla casa della pace". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, durante un filo diretto sui social.

Advertising

ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - matteosalvinimi : Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parl… - fattoquotidiano : Dall’inizio della guerra in Ucraina, il leader della Lega, Matteo Salvini, si è attivato con un’azione di diplomazi… - laura_ceruti : RT @ProfCampagna: L’ambasciata russa ha confermato che Matteo Salvini abbia cenato, a insaputa di Draghi, con Sergey Razov cinque giorni do… - francesco088661 : RT @francesco088661: #Cartabianca Totalmente D'ACCORDO col prof #ORSINI che difende #Salvini contro gli ATTACCHI BASSI e MESCHINI di person… -