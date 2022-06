Traffico Roma del 01-06-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Luceverdeda Simone cercherà Buongiorno a causa di un incidente chiusa via della Magliana tra piazza Meucci a via Dei grottoni verso laFiumicino la zona è quella di Marconi Villa Bonelli le ripercussioni code incidente e rallentamenti sulla circonvallazione Cornelia altezza Boccea direzione Gregorio VIIintenso sulla Cassia coda all’altezza del Raccordo Anulare verso Corso Francia altre cose verso Francia li abbiamo su tutto il tratto di via Flaminia tra il raccordo e Tor di Quinto in via Filippo Fiorentini incolonnamenti verso via dei Monti Tiburtini iniziano dall’uscita del tratto Urbano lunghi rallentamenti su interrotta turbano della 24 riguardano la carreggiata verso la tangenziale sul raccordo invece code nel tratto Sud Casilina Appia della carreggiata interna siamo in direzione Eur Pontina tagli di questo e ...