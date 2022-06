Storie che accadono (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Dove comincia una storia? Pensò che le Storie non cominciano, le Storie accadono e non hanno un principio”, scriveva Antonio Tabucchi ne L’angelo nero (Feltrinelli). Ma il libro di Roberto Ferrucci, , che racconta l’intenso legame tra l’autore e Tabucchi, un inizio ben preciso ce l’ha: la fermata del tram 28 di Praça São João Bosco di Lisbona. Da quel punto preciso si sviluppa una narrazione intima dell’autore fatta di ricordi, suggestioni, flashback ed emozioni talvolta contrastanti, seguendo un senso del tempo a due dimensioni. Da una parte il viaggio del tram, dove da un sedile in pelle rossa e un finestrino scorrono le immagini di una Lisbona sfavillante, come se fossero scene di un film, e dall’altra il tempo di due vite, una in corso e una terminata anzitempo che continua, però, ad avere una sua esistenza nella voce, e nella ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Dove comincia una storia? Pensò che lenon cominciano, lee non hanno un principio”, scriveva Antonio Tabucchi ne L’angelo nero (Feltrinelli). Ma il libro di Roberto Ferrucci, , che racconta l’intenso legame tra l’autore e Tabucchi, un inizio ben preciso ce l’ha: la fermata del tram 28 di Praça São João Bosco di Lisbona. Da quel punto preciso si sviluppa una narrazione intima dell’autore fatta di ricordi, suggestioni, flashback ed emozioni talvolta contrastanti, seguendo un senso del tempo a due dimensioni. Da una parte il viaggio del tram, dove da un sedile in pelle rossa e un finestrino scorrono le immagini di una Lisbona sfavillante, come se fossero scene di un film, e dall’altra il tempo di due vite, una in corso e una terminata anzitempo che continua, però, ad avere una sua esistenza nella voce, e nella ...

Pubblicità

Radio3tweet : La letteratura, sosteneva, è una forma di conoscenza che racchiude tutte le storie e i saperi del mondo. Trenta min… - Raiofficialnews : “La strada è il punto di congiunzione con i miei inizi. #DallaStradaAlPalco è un programma che celebra l’arte con g… - Antonella_Soldo : Tutto fumo è online da poche ore ed è già in classifica su Spotify. Ma io vorrei tanto che storie come quelle di Bi… - Ninella8 : Come tutte le storie che finiscono a merda, anche questa è una storia terribilmente triste. Aspettando il verdetto… - mfrancese72 : RT @amadori_viviana: Favole che sembrano storie vere, o storie vere che sembrano favole..(cit..) -

Le storie d'amore non esistono Su questa via, passando dall'amore alla sua rappresentazione, si potrebbe persino dire che le storie d'amore non esistono: ché l'amore, per come lo abbiamo descritto fin qua, ha poco a che fare con ... 'Carlo Mauri, nato in salita'. Una mostra a 40 anni della scomparsa ...- ma mi han parlato di lui come di una persona con un forte senso dell'umorismo e tante storie ... Gavril Abramovic Ilizarov , che faceva miracoli con le ossa dei pazienti. Mauri andò in Kurgan nel 1979 ... Il Foglio Gravissimo un ragazzo, forse straniero Intervento dei mezzi di soccorso questa sera attorno alle 21 all’altezza del porto lungo la litoranea. I vigili del fuoco recuperano un giovane che si era tuffato una ventina di minuti prima ... Storie che accadono "Dove comincia una storia Pensò che le storie non cominciano, le storie accadono e non hanno un principio”, scriveva Antonio Tabucchi ne L’angelo nero (Feltrinelli). Ma il libro di Roberto Ferrucci, ... Su questa via, passando dall'amore alla sua rappresentazione, si potrebbe persino direled'amore non esistono: ché l'amore, per come lo abbiamo descritto fin qua, ha poco afare con ......- ma mi han parlato di lui come di una persona con un forte senso dell'umorismo e tante... Gavril Abramovic Ilizarov ,faceva miracoli con le ossa dei pazienti. Mauri andò in Kurgan nel 1979 ... Storie che accadono Intervento dei mezzi di soccorso questa sera attorno alle 21 all’altezza del porto lungo la litoranea. I vigili del fuoco recuperano un giovane che si era tuffato una ventina di minuti prima ..."Dove comincia una storia Pensò che le storie non cominciano, le storie accadono e non hanno un principio”, scriveva Antonio Tabucchi ne L’angelo nero (Feltrinelli). Ma il libro di Roberto Ferrucci, ...