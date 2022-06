Sonia Bruganelli | “Laura Freddi è la donna ideale di Bonolis” e scappa la parolaccia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ospite a Oggi è un altro giorno èe la sorpresa per lei è. Oggi sono amiche o quasi amiche, magari non si frequentano molto ma la stima è reciproca e anche l’odio l’hanno messo da parte.l’ha sempre temuta, era gelosa perchéha avuto una storia d’amore importante con Paoloha però superato così tanto le sue paure che oggi ammette che eralaper suo marito, era lei che l’avrebbe forse reso più felice o che gli avrebbe reso la vita più semplice. Lo dice ma chissà se lo pensa fino in fondo mentrele chiede di non dirle queste cose, ...

Advertising

inthelastfewday : Sonia Bruganelli davvero pessima nel nominare Adriana Volpe in maniera sarcastica e col suo consueto tono di superi… - SimonePiloni : Ospitata raggelante di Sonia Bruganelli ?? #oggièunaltrogiorno - JennyGiordano1 : Alla fine ne viene fuori un ritratto di Sonia Bruganelli come una donna a pezzi, retrograda e patriarcale. Brava Se… - JennyGiordano1 : Sonia Bruganelli di una cattiveria maleducazione sconvolgenti! Dalle mie parti si chiamano 'vrenzole'??????? #OggiEUnAltroGiorno - vitaparanoia04 : Questa intervista a Sonia Bruganelli è molto bella e riuscita perché è molto vera. Una donna forte, indipendentemen… -

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno,ha parlato del grande amore con Paolo Bonolis . In particolare, l'opinionista del GF ha parlato di cosa l'ha fatta innamorare: "Ho imparato negli anni a valutare le persone in maniera ...Paolo Bonolis, marito/ Un amore che va avanti da 25 anni Premiata Forneria Marconi: la formazione attuale Alla fine del 1973, Giorgio Piazza viene sostituito con Patrick Djivas , già ...Ospite a Oggi è un altro giorno è Sonia Bruganelli e la sorpresa per lei è Laura Freddi. Oggi sono amiche o quasi amiche, magari non si frequentano molto ma la stima è reciproca e anche l’odio l’hanno ...Scambio di battute importanti a 'Oggi è un altro giorno' tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi, prima ex rivali in amore e ora amiche.