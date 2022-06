Sondaggi Index | Fdi resta prima | Pd a un punto di distanza

Advertising

DeShindig : @FZacchia @liberioltre @micheleboldrin Mai visto prima, dice che sono sondaggi meglio usare questo - ultimora_pol : #Sondaggi #Italia Sondaggio di Index: #FdI|ECR: 23% (+0,5) #PD|S&D: 22% (+1) #Lega|ID: 15% #M5S|NI: 12,5% (+0,5)… - diStasioStefano : @AlienoGrigio17 @ivocamic Fiducia degli Italiani a Drahi al 37,9% in discesa, sondaggio Index Research 13 Maggio ???? - joja2005 : @PiazzapulitaLA7 @Index_Research Forse il 99% contrario , ma voi inventate sempre con sondaggi da fumetto - joja2005 : @PiazzapulitaLA7 @Index_Research Ma fate ridere i polli ma se lo vogliamo cacciare quel bastardo , i soliti sondagg… -

Secondo Comune, PD e Comitato, lo sfruttamento geotermico sarebbe un grave danno, al pari deidi ricerca mineraria, per i quali sono stati concessi permessi di ricerca, contro cui pendono ...Non solo l'assenza di qualsiasi approfondimento e dibattito sui quesiti relativi alla giustizia in prima serata, non solo spizzichi di informazione sui telegiornali Rai , a fronte diche ...Non solo l’assenza di qualsiasi approfondimento e dibattito sui quesiti relativi alla giustizia in prima serata, non solo spizzichi di informazione sui telegiornali Rai , a fronte di sondaggi che ...Non solo l’assenza di qualsiasi approfondimento e dibattito sui quesiti relativi alla giustizia in prima serata, non solo spizzichi di informazione sui telegiornali Rai , a fronte di sondaggi che ...