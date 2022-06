Sclerosi multipla: servono prevenzioni e diagnosi sempre più precoci (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuove diagnosi tra i giovani Cagliari, 1 giugno 2022 – La Sclerosi multipla è una malattia cronica ad alta complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al mondo rappresentando pertanto per l’isola un importante problema sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per la diagnosi e la cura della Sclerosi multipla, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste particolare importanza per la diagnosi e la cura in età pediatrica. Ma il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – La Sardegna detiene il triste primato di regione con la più alta incidenza di malati, conta oltre 6.500 casi e ogni anno si aggiungono 200 nuovetra i giovani Cagliari, 1 giugno 2022 – Laè una malattia cronica ad alta complessità che presenta in Sardegna una delle frequenze più alte al mondo rappresentando pertanto per l’isola un importante problema sanitario e sociale. Ad oggi oltre 6.500 persone convivono con la malattia e ogni anno si aggiungono circa 200 nuovi diagnosticati giovani adulti. Esistono nell’Isola tre centri riconosciuti per lae la cura della, a Cagliari, Nuoro e Sassari, in particolare quest’ultimo riveste particolare importanza per lae la cura in età pediatrica. Ma il ...

