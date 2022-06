Roland Garros 2022, Nadal e Djokovic: “Match troppo tardi” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Match in notturna tra Nadal e Djokovic al Roland Garros 2022 si è svolto “troppo tardi, non c’è dubbio. Non posso lamentarmi perché ho due giorni di riposo, ma se ne avessi uno solo, o se prendiamo il caso di Zverev a Madrid (che ha concluso la sua semifinale dopo le due di notte, andando a letto alle 5 di mattina e ha dovuto giocare la finale 13 ore dopo), diventa un grosso problema. Ovviamente capisco l’altro lato del business, le televisioni pagano un sacco di soldi per trasmettere le partite così tardi, il torneo ne trae beneficio economico e così anche i giocatori”. Così Rafael Nadal in conferenza stampa dopo il vittorioso Match nei quarti di finale contro Novak ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilin notturna traalsi è svolto “, non c’è dubbio. Non posso lamentarmi perché ho due giorni di riposo, ma se ne avessi uno solo, o se prendiamo il caso di Zverev a Madrid (che ha concluso la sua semifinale dopo le due di notte, andando a letto alle 5 di mattina e ha dovuto giocare la finale 13 ore dopo), diventa un grosso problema. Ovviamente capisco l’altro lato del business, le televisioni pagano un sacco di soldi per trasmettere le partite così, il torneo ne trae beneficio economico e così anche i giocatori”. Così Rafaelin conferenza stampa dopo il vittoriosonei quarti di finale contro Novak ...

Advertising

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - Saracesto12 : Volevo ringraziare J e B perché per colpa loro ieri sera col cazzone che sono riuscita a dormire, quindi mi sono ri… - rulla02 : @angelomangiante Il Roland Garros ti sta dando alla testa -