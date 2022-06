Pubblicità

lifestyleblogit : Polosa (Coehar), 'adottare principio riduzione del danno per tabagismo' - - zazoomblog : Polosa (Coehar) adottare principio riduzione del danno per tabagismo - #Polosa #(Coehar) #adottare #principio - italiaserait : Polosa (Coehar), ‘adottare principio riduzione del danno per tabagismo’ - LocalPage3 : Polosa (Coehar), 'adottare principio riduzione del danno per tabagismo' - europethra : RT @anpvu: Polosa e Canino a Kyriakides: “Politica e scienza devono essere complementari” Il fondatore del Coehar e il Presidente di ANPVU… -

Così Riccardo, fondatore del, il Centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo dell'Università di Catania, ha aperto i lavori della prima conferenza italiana sulla riduzione del ...Così Riccardo, fondatore- Center of Excellence for the acceleration of Harm Reduction, intervenendo alla 'Conferenza nazionalesulla riduzione del danno da fumo: rischi e ...(Adnkronos) – “Le attuali politiche di lotta al tabagismo non bastano. La prevalenza del fumo nel mondo rimane troppo elevata. Bisogna adottare un cambio di marcia in linea con le nuove sfide del XXI ...(Adnkronos) – I dati forniti ieri dall’Istituto superiore di sanità fotografano un Paese di nuovi fumatori: 800 mila in più rispetto al 2019. Tra loro, più donne e più giovani. In aumento anche il num ...