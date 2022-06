Oroscopo Branko di oggi Mercoledì 1 Giugno 2022: Ariete nostalgic (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Giugno 1 2022 Ariete Questa Luna in Cancro diventa nostalgica, risveglia ricordi ma riporta in mente anche le emozioni meravigliose vissute in amore. Intense amicizie per voi nati del segno. Toro Nel campo professionale avete una bella visibilità, gli influssi per le vostre finanze sono in aumento come anche qualche spesa. Gemelli Amici dei Gemelli avete concluso qualcosa sotto la Luna nuova, avete allargato i vostri orizzonti. Il solo pianete che si mostra un po’ contro è Nettuno. Cancro Amici del Cancro risveglio con la Luna nel segno che è un ottimo auspicio. Certo restano Marte e Giove contro, c’è oggi un profumo delizioso, eccitante. Leone Dovete rilassarvi mentalmente e fisicamente, ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’diperQuesta Luna in Cancro diventaa, risveglia ricordi ma riporta in mente anche le emozioni meravigliose vissute in amore. Intense amicizie per voi nati del segno. Toro Nel campo professionale avete una bella visibilità, gli influssi per le vostre finanze sono in aumento come anche qualche spesa. Gemelli Amici dei Gemelli avete concluso qualcosa sotto la Luna nuova, avete allargato i vostri orizzonti. Il solo pianete che si mostra un po’ contro è Nettuno. Cancro Amici del Cancro risveglio con la Luna nel segno che è un ottimo auspicio. Certo restano Marte e Giove contro, c’èun profumo delizioso, eccitante. Leone Dovete rilassarvi mentalmente e fisicamente, ...

