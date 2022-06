Malattie della tiroide: le nuove terapie in un convegno dedicato (Di mercoledì 1 giugno 2022) La tiroide è una ghiandola endocrina posta alla base del collo che ha la funzione di produrre ormoni che influiscono sull’attivazione o sulla disattivazione di molte attività fisiche eseguite dal nostro corpo. Il fatto che questi ormoni vengano prodotti in eccesso (ipertiroidismo) o in difetto (ipotiroidismo) comporta effetti evidenti sul nostro stato di salute. E, anche se non sempre se ne parla, le Malattie della tiroide sono molto frequenti. Il solo gozzo multinodulare che, tra queste, è quella più diffusa, colpisce circa 6 milioni di italiani con un’incidenza del 10% sull’intera popolazione. Per approfondire, quindi, le implicazioni di queste patologie, la diagnosi e le terapie, è stato organizzato l’incontro formativo dal titolo “Malattie della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Laè una ghiandola endocrina posta alla base del collo che ha la funzione di produrre ormoni che influiscono sull’attivazione o sulla disattivazione di molte attività fisiche eseguite dal nostro corpo. Il fatto che questi ormoni vengano prodotti in eccesso (ipertiroidismo) o in difetto (ipotiroidismo) comporta effetti evidenti sul nostro stato di salute. E, anche se non sempre se ne parla, lesono molto frequenti. Il solo gozzo multinodulare che, tra queste, è quella più diffusa, colpisce circa 6 milioni di italiani con un’incidenza del 10% sull’intera popolazione. Per approfondire, quindi, le implicazioni di queste patologie, la diagnosi e le, è stato organizzato l’incontro formativo dal titolo “...

