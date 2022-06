Istat | ad aprile disoccupazione cala all' 8 | 4% | per giovani al 23 | 8%

Advertising

Agenzia_Ansa : Istat: ad aprile esplosione delle importazioni di prodotti energetici del 193,8% su base annua. Tra i mercati di pr… - fattoquotidiano : Istat, raddoppiato in aprile il valore dell’import italiano dalla Russia. Pagato quasi un miliardo per gas e petrol… - fisco24_info : Istat, ad aprile -12mila occupati su mese, +670mila su anno. Volano le soluzioni a termine: Gli occupati restano so… - TV7Benevento : **Lavoro: Istat, ad aprile calano occupati e disoccupati, aumentano inattivi** - - TV7Benevento : **Lavoro: Istat, ad aprile disoccupazione cala all'8,4%, fra i giovani scende al 23,8%** - -

Dopo due mesi di forte crescita, ad2022 il numero di occupati in Italia mostra una lieve flessione , restando comunque superiore a 23 milioni. Lo afferma l'diffondendo i dati provvisori sul mercato del lavoro per il quarto ...Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (), inil tasso di disoccupazione è rimasto invariato in Italia sull'8,4% della lettura finale di marzo (rivista al rialzo dall'8,3%), contro l'8,3% del consensus.Dopo due mesi di forte crescita, ad aprile 2022, il numero di occupati mostra una lieve flessione, restando comunque superiore a 23 milioni. Così l’Istat secondo cui l’occupazione diminuisce (-0,1%, p ...(Teleborsa) - Dopo due mesi di forte crescita, ad aprile 2022 il numero di occupati in Italia mostra una lieve flessione, restando comunque superiore a 23 milioni. Lo afferma l'Istat diffondendo i dat ...