I Legnanesi in scena ad Almè con lo spettacolo “Ridere” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Almè. I Legnanesi arrivano ad Almè. Mercoledì 8 giugno alle 21 al piazzale dell’oratorio porteranno in scena lo spettacolo Ridere. LA TRAMA – Sono in tanti a chiedersi perche? la Monnalisa da tutti conosciuta come “ Gioconda” di Leonardo Da Vinci si trovi in Francia e non in Italia, Teresa in primis e? fermamente convinta che il quadro debba legittimamente essere restituito alla nostra nazione. Per questo motivo trovandosi in gita a Parigi e piu? precisamente in visita al Louvre, decide di appropriarsi di cio? che da sempre sente appartenerle. Incontri incredibili faranno da scenario a questo rocambolesco viaggio nel tempo, personaggi come Michelangelo, Raffaello, Botticelli e lo stesso Leonardo condurranno la famiglia Colombo in un’altra epoca, in un altro tempo. Uno ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022). Iarrivano ad. Mercoledì 8 giugno alle 21 al piazzale dell’oratorio porteranno inlo. LA TRAMA – Sono in tanti a chiedersi perche? la Monnalisa da tutti conosciuta come “ Gioconda” di Leonardo Da Vinci si trovi in Francia e non in Italia, Teresa in primis e? fermamente convinta che il quadro debba legittimamente essere restituito alla nostra nazione. Per questo motivo trovandosi in gita a Parigi e piu? precisamente in visita al Louvre, decide di appropriarsi di cio? che da sempre sente appartenerle. Incontri incredibili faranno dario a questo rocambolesco viaggio nel tempo, personaggi come Michelangelo, Raffaello, Botticelli e lo stesso Leonardo condurranno la famiglia Colombo in un’altra epoca, in un altro tempo. Uno ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @LuinoNotizie: “I Legnanesi” tornano in scena al Teatro Sociale di Luino - vraprile2004 : RT @LuinoNotizie: “I Legnanesi” tornano in scena al Teatro Sociale di Luino - LuinoNotizie : “I Legnanesi” tornano in scena al Teatro Sociale di Luino -