Giugliano | Emanuele morto in un incidente in via Manzoni | oggi i funerali

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Si svolgeranno, 1 giugno, idiSvolazzo, il giovane di 21 anniin seguito ad unin scooter avvenuto in via, a. Il rito funebre verrà celebrato nel pomeriggio, alle 17, presso la chiesa Madonna delle Grazie.in unin viai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Si chiamava Emanuele Svolazzo, ed aveva 21 anni. È lui la vittima dell' incidente stradale avvenuto in via Manzoni a Giugliano ieri sera verso le 19, quando due moto sono finite sull'asfalto. Il ragazzo non ce l'ha fatta. GIUGLIANO – Si terranno nella giornata di domani, mercoledì primo giugno alle ore 17:00 i funerali di Emanuele Svolazzo, il giovane di 21 anni deceduto nella giornata di ieri all'ospedale San Giuliano