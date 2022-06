Gerry Cardinale: «Odio perdere, mi sento un vincitore come lo siete voi» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale, si è presentato ai giornalisti presenti a Casa Milan dopo l’ufficializzazione dell’acquisizione del club da parte della RedBird. “Faccio i complimenti a Elliott, Paolo e Ivan per quello che è stato raggiunto nell’ultimo anno e nell’ultimo weekend. Investo da 25 anni nello sport ma ciò che è stato raggiunto qui lo scorso weekend è qualcosa di davvero incredibile. Abbiamo visitato questa mattina il Museo del Milan e ho visto quanto ha fatto questo club e quanti successi sono stati raggiunti”. Cosa pensa del futuro del club? “Abbiamo il ruolo di custodi e gestori di quanto è stato costruito finora. Dobbiamo farlo con umiltà e riconoscendo il lavoro di squadra e gruppo che avete raggiunto insieme. Quando ho iniziato nel mondo dello sport, lo sport era diverso: oggi sono molti gli interessi coinvolti, di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il nuovo proprietario del Milan,, si è presentato ai giornalisti presenti a Casa Milan dopo l’ufficializzazione dell’acquisizione del club da parte della RedBird. “Faccio i complimenti a Elliott, Paolo e Ivan per quello che è stato raggiunto nell’ultimo anno e nell’ultimo weekend. Investo da 25 anni nello sport ma ciò che è stato raggiunto qui lo scorso weekend è qualcosa di davvero incredibile. Abbiamo visitato questa mattina il Museo del Milan e ho visto quanto ha fatto questo club e quanti successi sono stati raggiunti”. Cosa pensa del futuro del club? “Abbiamo il ruolo di custodi e gestori di quanto è stato costruito finora. Dobbiamo farlo con umiltà e riconoscendo il lavoro di squadra e gruppo che avete raggiunto insieme. Quando ho iniziato nel mondo dello sport, lo sport era diverso: oggi sono molti gli interessi coinvolti, di ...

Advertising

AntoVitiello : Gerry #Cardinale a cena in Duomo ??? (immagini @MilanNewsit). Domani l'ufficialità del signing tra #RedBird ed… - AntoVitiello : Gerry #Cardinale a Milano dopo aver incontrato Scaroni, Gazidis e Furlani. In programma anche colloqui con #Maldini… - AntoVitiello : Gerry #Cardinale arrivato a #CasaMilan, incontro con #Maldini e la dirigenza rossonera in sede - napolista : Gerry Cardinale: «Odio perdere, mi sento un vincitore come lo siete voi» Il nuovo proprietario del #Milan si prese… - voxvon87 : RT @SimoNoveOtto: A Milan Cavese ho pianto per una settimana -Gerry Cardinale in conferenza -