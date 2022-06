Gattuso torna in panchina, la destinazione è a sorpresa: c’è l’accordo con il Valencia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina, l’allenatore ha accettato il progetto del Valencia. Ringhio è reduce dalla breve parentesi con la Fiorentina, l’ultima vera esperienza è stata sulla panchina del Napoli. L’ex Milan si è sempre dimostrato un buon allenatore, riesce a trasmettere la giusta grinta alle squadre ed è migliorato molto anche dal punto di vista del gioco. Le sue squadre non giocano un calcio spettacolare, ma sono concrete e conquistano i risultati anche con il minimo sforzo grazie all’organizzazione difensiva. L’ultima stagione del Valencia non è stata entusiasmante: la squadra di Bordalas ha chiuso la Liga spagnola al nono posto con ben 11 punti di ritardo dal Villarreal che ha conquistato la qualificazione in Conference League. La decisione della dirigenza è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gennaroè pronto are in, l’allenatore ha accettato il progetto del. Ringhio è reduce dalla breve parentesi con la Fiorentina, l’ultima vera esperienza è stata sulladel Napoli. L’ex Milan si è sempre dimostrato un buon allenatore, riesce a trasmettere la giusta grinta alle squadre ed è migliorato molto anche dal punto di vista del gioco. Le sue squadre non giocano un calcio spettacolare, ma sono concrete e conquistano i risultati anche con il minimo sforzo grazie all’organizzazione difensiva. L’ultima stagione delnon è stata entusiasmante: la squadra di Bordalas ha chiuso la Liga spagnola al nono posto con ben 11 punti di ritardo dal Villarreal che ha conquistato la qualificazione in Conference League. La decisione della dirigenza è ...

Advertising

infoitsport : Gattuso torna ad allenare: è fatta, ribaltone e squadra a sorpresa - MrZompapereta : @Torrenapoli1 Provo a spoilerare la carriera di gattuso Valencia: esonerato a ott-nov Torna a Salerno a gen al po… - Insader_lazio : #Gattuso torna in panchina a raggiunto un accordo con il #Valencia - sowmyasofia : Gattuso torna in pista. Accordo raggiunto con il Valencia - zazoomblog : Gattuso torna in pista. Accordo raggiunto con il Valencia - #Gattuso #torna #pista. #Accordo -