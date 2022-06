Empoli, Andreazzoli lascia il club (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si separano le strade dell’Empoli e di Aurelio Andreazzoli nonostante la salvezza conquistata con grande anticipo. “Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale“, il comunicato del club toscano. La nuova guida tecnica sarà affidata all’ex Venezia, Paolo Zanetti: manca solo l’annuncio ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si separano le strade dell’e di Aureliononostante la salvezza conquistata con grande anticipo. “Ad Aureliova un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale“, il comunicato deltoscano. La nuova guida tecnica sarà affidata all’ex Venezia, Paolo Zanetti: manca solo l’annuncio ufficiale. SportFace.

