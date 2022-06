Edoardo Tavassi | salta fuori uno scoop sul suo privato | “Questo segreto doveva uscire fuori”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il flirt trae Mercedesz Henger è finito prima di iniziare. Il naufrago infatti quando ha scoperto che la figlia di Eva si era lasciata da poche settimane e che il suo ex viveva ancora a casa sua si è subito allontanato dicendo di non fidarsi più. A Pomeriggio 5 Arianna David però ha sganciato unoproprio su. L’opinionista ha rivelato chevivrebbe insieme all’ex compagna. “La ragazza misteriosa di? Io non è che so tantissimo però tempo fa mi sono trovata in un bar con amici, di cui uno che non vedevo d tanto tempo. Mi succedono tutte a me, nemmeno a cercarle vengo a sapere le cose ogni volta. Insomma incontro questa persona e mi dice che è molto amico di Guendalina. Mi ha detto che sono ...