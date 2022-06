Cremonese | Carnesecchi via | è Radu l’obiettivo per la porta

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Calciomercato: con la fine del prestito dii grigiorossi potrebbero puntare super laè stato uno degli eroi della promozione dellain Serie A, ma ora farà ritorno all’Atalanta al termine del prestito. Su di lui ci sono diverse squadre e difficilmente quindi potrebbe tornare in grigiorosso. E così il club lombardo si guarda attorno alla ricerca del degno sostituto. Secondo quanto rito da La Gazzetta dello Sport, laavrebbe messo nel mirino Ionutintenzionato a lasciare l’Inter per trovare più spazio. L’errore col Bologna pesa ancora tanto e allora il portiere romeno cerca un nuovo ambiente dove rilanciarsi, sia in Serie A che in chiave Nazionale romena. ...

Advertising

InterMagazine2 : CREMONESE - Se parte Carnesecchi occhi puntati su Radu dell'Inter - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Se parte Carnesecchi occhi puntati su Radu dell'Inter - susydigennaro : RT @napolimagazine: CREMONESE - Se parte Carnesecchi occhi puntati su Radu dell'Inter - sportli26181512 : Radu, dalla papera col Bologna al futuro lontano dall'Inter. Cremonese in pole: Radu, dalla papera col Bologna al f… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Se parte Carnesecchi occhi puntati su Radu dell'Inter -

ASCOLTA Calciomercato: con la fine del prestito dii grigiorossi potrebbero puntare su Radu per la portaè stato uno degli eroi della promozione dellain Serie A, ma ora farà ...Per sostituireidea Chichizola, il portiere che il Perugia proverà a blindare - Panchine, Sottil saluta Ascoli per Udine Laguarda in casa del Perugia, non solo per l'eventuale approdo in ...La Cremonese è interessata al portiere dell'Inter Radu in caso di partenza di Carnesecchi, inseguito da diversi club. Il romeno ha un contratto ...Continua il pressing della Lazio su Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Cremonese. Ventidue anni il primo luglio, per ...