Creative Zen Hybrid: ascolto in pieno stile Zen (Di mercoledì 1 giugno 2022) Creative lancia le sue ultime cuffie wireless di ultima generazione con Hybrid ANC e monitoraggio ambientale, in grado di intrattenere più a lungo gli amanti della musica Creative Technology lancia Creative Zen Hybrid, le ultime cuffie wireless in grado di intrattenere più a lungo gli amanti della musica. Dotato di tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), driver al neodimio da 40mm, batteria che dura fino a 37 ore e un design minimalista ma elegante, Creative Zen Hybrid rappresenta la giusta opzione per chiunque. Creative Zen Hybrid è progettato per aiutare gli utenti ad essere in armonia con se stessi attraverso la musica, ovunque essi siano: grazie alla tecnologia ANC Ibrida, in grado di eliminare le distrazioni e i ...

