"Cosa capisce di cantieri donna con tacco 12?", attacco sessista a candidata sindaca (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – "Come si può pensare che una donna che va con il tacco 12 in un cantiere possa capirci qualCosa?". Lo ha detto Michele Matrone, candidato sindaco del centrodestra per il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) nei confronti dell'avversaria sostenuta dal centrosinistra Dominga Guerri. Lo denuncia 'Insieme per Rignano', la lista civica che ha candidato Guerri, spiegando in un comunicato che le offese sessiste sarebbero state avanzate durante "in un incontro elettorale che si è svolto nella giornata di ieri a San Donato in Collina". "Affermazioni sul fatto che le donne non siano (eufemisticamente) capaci di svolgere attività politica per le loro scelte in fatto di abbigliamento, tacchi e di atteggiamenti – scrive il movimento che ha candidato Guerri, attuale vicesindaco – è offensivo verso tutto il nostro movimento civico e ...

