Cori Gauff sfiderà Martina Trevisan nella semifinale dei Roland Garros (Di mercoledì 1 giugno 2022) La cavalcata, meravigliosa, di Martina Trevisan continua al Roland Garros 2022. La tennista italiana è riuscita a sopravanzare anche i quarti di finale della competizione parigina battendo la canadese Leyla Fernandez in tre set e staccando, quindi, il pass per il penultimo atto dello Slam transalpino. Un grande risultato per la toscana che, sulla terra rossa francese, si è tolta la grandissima soddisfazione di eguagliare il risultato di Sara Errani che nel 2013 era arrivata alle semifinali. Il sogno per la fiorentina, adesso, si chiama finalissima: per centrarla, però, la 28enne dovrà sconfiggere Cori Gauff. Cori Gauff contro Martina Trevisan: la 18enne statunitense vuole la finalissima Sfida molto interessante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) La cavalcata, meravigliosa, dicontinua al2022. La tennista italiana è riuscita a sopravanzare anche i quarti di finale della competizione parigina battendo la canadese Leyla Fernandez in tre set e staccando, quindi, il pass per il penultimo atto dello Slam transalpino. Un grande risultato per la toscana che, sulla terra rossa francese, si è tolta la grandissima soddisfazione di eguagliare il risultato di Sara Errani che nel 2013 era arrivata alle semifinali. Il sogno per la fiorentina, adesso, si chiama finalissima: per centrarla, però, la 28enne dovrà sconfiggerecontro: la 18enne statunitense vuole la finalissima Sfida molto interessante ...

zazoomblog : Roland Garros 2022 Cori Gauff vince il derby con Sloane Stephens e sfiderà Martina Trevisan - #Roland #Garros… - im_jordanv : #RolandGarros | FIRST GRAND SLAM SF! Cori Gauff ???? è semifinalista dell'Open di Francia. La 18enne statunitense v… - Ghrungess : Amo a Cori Gauff ?? #LoveCoco #RolandGarros - YovaMarcano : ????WTA.???? Cori Gauff .???????? - Deiana_Luca9 : RT @im_jordanv: #RolandGarros | BACK TO BACK QF Come l'anno scorso, Cori Gauff ???? giocherà i quarti del Roland Garros. Trionfo v Mertens… -