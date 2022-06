Concorso Comune Palermo, 60 funzionari: requisiti e prove (Di mercoledì 1 giugno 2022) Indetto un nuovo Concorso Comune Palermo, per esami, con test a risposta multipla per il reclutamento, con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2023, di 60 figure professionali, categoria giuridica D, in vari profili. Le assunzioni verranno effettuate nell’ambito del progetto “Pon metro”, per il rafforzamento delle strutture dell’amministrazione. I 60 posti messi a Concorso sono così distribuiti per profilo professionale: funzionario Amministrativo, 19 posti funzionario Tecnico Impiantista, 6 posti funzionario Tecnico Impiantista- con certificazione professionale EGE, 3 posti funzionario Tecnico Progettista –specializzazione strutture, 4 posti funzionario Tecnico progettista –specializzazione trasporti, 2 ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Indetto un nuovo, per esami, con test a risposta multipla per il reclutamento, con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2023, di 60 figure professionali, categoria giuridica D, in vari profili. Le assunzioni verranno effettuate nell’ambito del progetto “Pon metro”, per il rafforzamento delle strutture dell’amministrazione. I 60 posti messi asono così distribuiti per profilo professionale:o Amministrativo, 19 postio Tecnico Impiantista, 6 postio Tecnico Impiantista- con certificazione professionale EGE, 3 postio Tecnico Progettista –specializzazione strutture, 4 postio Tecnico progettista –specializzazione trasporti, 2 ...

