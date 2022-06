Ciclismo | infinito Davide Rebellin! Torna in gara al Giro dell’Appennino a 50 anni! “Credo ancora nei miei sogni”

(Di mercoledì 1 giugno 2022)Rebellin, dopo quasi nove mesi di stop per infortunio, ha deciso di rimettersi in gioco e dire ina 50Il corridore veneto della Work Service-Vitalcare-Dynatek sarà infatti al via dell’edizione n.83, in programma nella giornata di domani (giovedì 2 giugno) con partenza a Pasturana e arrivo a Genova dopo 191 km. “Finalmente domani si riprende con le competizioni al– annuncia l’ex componente della Nazionale Italiana su Instagram – Ho trascorso un lungo periodo di riabilitazione dopo il mio infortunio alla tibia e perone dello scorso 18 settembre“, spiega Rebellin. “Il mio desiderio però è sempre stato quello di rire, di rimettermi il numero sulla schiena e rivivere ...

