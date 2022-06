Calcio | Chiellini | ' è come la prima volta | emozione che non finirà mai'

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Londra, 1 giu. (Adnkronos) - "Questa maglia l'ho sognata; per questa maglia ho combattuto; con questa maglia ho vinto; di questa maglia amo tutto; in questa maglia ho sempre creduto; da questa maglia ho imparato tanto; su questa maglia ho pianto; a questa maglia ho dedicato ogni pensiero; adesso è arrivato il momento di indossarla per l'ultima. Ela, sarà un'unica. Che nonmai". Queste le parole di Giorgio, su Instagram, pocodell'inizio di Italia-Argentina a Wembley, la Finalissima 2022, sua ultima partita con la maglia della Nazionale.

Advertising

sportmediaset : L'addio di Chiellini: 'Amore, lacrime e vittorie: emozione infinita' #Chiellini #Nazionale - sportface2016 : #Totti su Giorgio Chiellini: “Ha sempre onorato la maglia in #Nazionale, un grande uomo” - UgoBaroni : RT @sportmediaset: L'addio di Chiellini: 'Amore, lacrime e vittorie: emozione infinita' #Chiellini #Nazionale - CalcioNews24 : #ItaliaArgentina, le dichiarazioni di #Raspadori prima del calcio d'inizio ??? - CrapanzanoRobin : RT @sportmediaset: L'addio di Chiellini: 'Amore, lacrime e vittorie: emozione infinita' #Chiellini #Nazionale -

Gli azzurri invece salutano Giorgio: dopo l'addio alla Juventus, il difensore lascia la ...Italia - Argentina, le probabili formazioni ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci,, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. All. Mancini ...E come la prima, sarà un’emozione unica. Che non finirà mai”. Queste le parole di Giorgio Chiellini, su Instagram, poco prima dell’inizio di Italia-Argentina a Wembley, la Finalissima 2022, sua ultima ...Quella contro l'Argentina è la presenza numero 116 con la maglia della Nazionale per Giorgio Chiellini: è anche l'ultima visto che il capitano azzurro ha annunciato l'addio. Il difensore, prima del ma ...