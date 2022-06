Bernardeschi flop | il numero 10 sostituto dopo il primo tempo

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 1 giugno 2022) C’era tanta attesa nel vedere Federicoin campo in Italia-Argentina, ildieci45 minuti. Mancini aveva dato fiducia a, che con la Juventus non gioca praticamente mai, ma alla fine delha deciso di sostituirlo anche perché il giocatore non aveva fatto quasi nulla di buono, come tutta l’Italia del resto. Ma a Napoli c’era curiosità nel vedere, anche perché si parla di un possibile arrivo in azzurro per stessa ammissione di Aurelio De Laurentiis. Ma di certo la prestazione dinon è stata delle migliori, nonostante indossasse ladieci, unmagico che di solito indica il giocatore di maggiore talento. Ma forse ...