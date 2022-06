Basket femminile | Italia sconfitta dalla Spagna nella prima amichevole a Melilla

(Di mercoledì 1 giugno 2022)delle due partite dell’, per il torneo che la vede impegnata controe Belgio, la Nazionale di coach Lino Lardo esceper 60-49 contro le padrone di casa iberiche. Una partita, quella odierna, comunque interessante perché ha dimostrato come le nuove leve azzurre sappiano tenere testa a giocatrici già affermate. In particolare, per la12 punti di Maria Conde e 10 di Astou Ndour, mentre in casa12 di Elisa Penna. Nel primo quarto, se si eccettuano un paio di iniziative di Verona, l’soffre particolarmente le giocatrici di alto lignaggio della, da Conde a Ndour passando per Araujo. Negli ultimi due minuti, però, arriva una bella fiammata di Bestagno, ...

