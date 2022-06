(Di mercoledì 1 giugno 2022)vuole scatenarsi sui 100, dopo aver sfiorato ilun paio di settimane fa a Savona. L’azzurra aveva sfrecciato in 11.19 in terra ligure, portandosi ad appena cinque centesimi dallo storico primato siglato da Manuela Levorato nel 2001 (11.14). La reggiana ci riproverà in: venerdì si cimenterà a Bydgoszcz e domenica sarà protagonista a Chorzow, in entrambi i casi si tratta di eventi del World Continental Tour (livello gold). L’azzurra, che in inverno ha siglato ildei 60indoor (7.14 ai Mondiali, dove ha raggiunto la finale), cercherà di stupire ancora una volta e proverà scrivere una vera e propria pagina di storia dell’leggera italiana: “Queste due ...

Advertising

OA Sport

Doppio impegno ravvicinato in Polonia perDosso. Venerdì l'azzurra torna sui blocchi a Bydgoszcz nel meeting intitolato a un mito della velocità come Irena Szewinska, tappa Gold del Continental Tour, poi domenica si sposterà a Chorzow ...Larissa Iapichino riparte da 6.58 al Castiglione Meeting 2022 dileggera. La lunghista azzurra salta la misura al primo tentativo con vento contrario di - 0.azzurro composto daDosso, ... Atletica, Zaynab Dosso a caccia del record italiano sui 100 metri: doppio appuntamento in Polonia Zaynab Dosso vuole scatenarsi sui 100 metri, dopo aver sfiorato il record italiano un paio di settimane fa a Savona. L'azzurra aveva sfrecciato in 11.19 in terra ligure, portandosi ad appena cinque ce ...Doppio impegno ravvicinato in Polonia, per la sprinter azzurra Zaynab Dosso, impegnata venerdì e domenica nei 100 metri e che con il suo 11.19 ha avvicinato il primato italiano della Levorato (11.14).