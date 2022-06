Antonelli: "Napoli club ideale per Deulofeu. Udogie? E' il giocatore del momento ma l'Udinese...'' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Antonelli: “Udogie? E' il giocatore del momento. L'Udinese non è una di quelle società che ha bisogno di vendere senza aver ottimizzato il valore patrimoniale A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Stefano Antonelli, operatore di mercato. Queste le sue parole: “Udogie? E' il giocatore del momento. L'Udinese non è una di quelle società che ha bisogno di vendere senza aver ottimizzato il valore patrimoniale. Il mercato è già iniziato, per talenti come Udogie già si parla tanto, ma è in una società che non ha bisogno di vendere a prescindere. E' in Nazionale, ha fatto una risonanza magnetica proprio ieri, sta facendo solo cure. Ma vogliono tenerlo lì perchè se ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 1 giugno 2022): “? E' ildel. L'non è una di quelle società che ha bisogno di vendere senza aver ottimizzato il valore patrimoniale A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Stefano, operatore di mercato. Queste le sue parole: “? E' ildel. L'non è una di quelle società che ha bisogno di vendere senza aver ottimizzato il valore patrimoniale. Il mercato è già iniziato, per talenti comegià si parla tanto, ma è in una società che non ha bisogno di vendere a prescindere. E' in Nazionale, ha fatto una risonanza magnetica proprio ieri, sta facendo solo cure. Ma vogliono tenerlo lì perchè se ...

Advertising

sportli26181512 : Napoli, Antonelli: 'Ounas è un profilo che piace a Stroppa': Il direttore sportivo del Monza: 'Anche in passato ne… - sportli26181512 : Antonelli: 'Napoli club ideale per Deulofeu. Koulibaly? Resta': L'operatore di mercato: 'Senesi non vestirà la magl… - claudioruss : Antonelli, ds #Monza, a @CalcioNapoli24: '#Napoli? Ottimi rapporti con Giuntoli, ci han dato una mano in C con Anas… - casanapolisport : Antonelli a Radio Marte: 'Napoli club ideale per Deulofeu“ - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Antonelli: 'Deulofeu profilo ideale per il Napoli, Udogie? L'Udinese non ha bisogno di vendere' -