Animali nelle gabbie alle sagre di Fiumicino, Ferreri a Severini: "Doveva segnalarlo ai vigili" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Fiumicino – "Ringrazio il consigliere Severini perché dà nuovamente modo di far comprendere ai cittadini quanto sia importante far rispettare un divieto voluto da questa Amministrazione comunale: quello di esposizione e vendita di Animali presso i mercati". Così il consigliere comunale di Demos, Maurizio Ferreri, replica alle dichiarazioni del capogruppo di Crescere Insieme (leggi qui), che aggiunge: "Nella sua polemica – aggiunge – si comprende bene che al consigliere Severini interessava parlare più di altro piuttosto che del divieto, altrimenti avrebbe segnalato l'irregolarità alla Polizia locale, presente sul posto. È necessario comprendere da dove nasca il divieto, il perché questa Amministrazione abbia dato seguito alle tante richieste pervenute negli anni ...

