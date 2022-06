A vele spiegate con Giorgio Armani (Di mercoledì 1 giugno 2022) Vento in poppa e vele al largo. Giorgio Armani è il nuovo Title Sponsor della 15° edizione della YCCS Superyacht Regatta a Porto Cervo. Dal 31 maggio al 4 giugno si aspettano giornate di gara, eventi e shopping. Il brand apre le porte del suo universo attraverso il pop up dello Yacht Club Costa Smeralda, il nuovo corner nell’hotel Cala di Volpe e la boutique affacciata sull’iconica Passeggiata di Porto Cervo. Mare, moda e vela: quest’estate si naviga indossando Armani. Tutte le nuove aperture dei negozi moda nell’estate 2022 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 1 giugno 2022) Vento in poppa eal largo.è il nuovo Title Sponsor della 15° edizione della YCCS Superyacht Regatta a Porto Cervo. Dal 31 maggio al 4 giugno si aspettano giornate di gara, eventi e shopping. Il brand apre le porte del suo universo attraverso il pop up dello Yacht Club Costa Smeralda, il nuovo corner nell’hotel Cala di Volpe e la boutique affacciata sull’iconica Passeggiata di Porto Cervo. Mare, moda e vela: quest’estate si naviga indossando. Tutte le nuove aperture dei negozi moda nell’estate 2022 guarda le foto ...

