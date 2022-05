Ultime Notizie – Stromboli, Oliva (Pro Loco) scrive a Musumeci: “Isola abbandonata, interventi urgenti” (Di martedì 31 maggio 2022) interventi urgenti e immediati per l’Isola di Stromboli. A chiederli è la Pro Loco Amo Stromboli, in una lettera a firma della presidente Rosa Oliva, inviata al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e alle autorità locali. “Il recente incendio che ha distrutto una notevole parte dell’ecosistema dell’Isola di Stromboli e ha messo in pericolo persone ed abitazioni, ha portato alla luce gravi carenze nella tutela del territorio – scrive Oliva – Il numero degli addetti alla protezione ambientale demandato al Corpo Forestale Regionale si riduce ad un solo addetto che saltuariamente si reca nell’Isola di Lipari, mentre nessun presidio vi è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022)e immediati per l’di. A chiederli è la ProAmo, in una lettera a firma della presidente Rosa, inviata al presidente della Regione Siciliana Nelloe alle autorità locali. “Il recente incendio che ha distrutto una notevole parte dell’ecosistema dell’die ha messo in pericolo persone ed abitazioni, ha portato alla luce gravi carenze nella tutela del territorio –– Il numero degli addetti alla protezione ambientale demandato al Corpo Forestale Regionale si riduce ad un solo addetto che saltuariamente si reca nell’di Lipari, mentre nessun presidio vi è ...

