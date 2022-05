Tragedia sul lavoro, camion finisce in mare: operaio muore annegato (Di martedì 31 maggio 2022) Dramma in un cantiere di Giorgino, alla periferia di Cagliari: il conducente di un autoarticolato, Pasquale Piras ha perso la vita dopo che il mezzo è caduto in mare. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto nella mattina di oggi... Leggi su europa.today (Di martedì 31 maggio 2022) Dramma in un cantiere di Giorgino, alla periferia di Cagliari: il conducente di un autoarticolato, Pasquale Piras ha perso la vita dopo che il mezzo è caduto in. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto nella mattina di oggi...

