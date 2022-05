Traffico Roma del 31-05-2022 ore 15:30 (Di martedì 31 maggio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sarà possibile rinnovare on-line i permessi ZTL con scadenza originaria compresa tra il 31 gennaio 2020 è il 31 marzo 2022 prorogati al 29 giugno a causa dell’emergenza covid per andare incontro alle esigenze dei cittadini l’amministrazione Capitolina e Roma servizi per la mobilità hanno stabilito una modalità di rinnovo semplificata sarà sufficiente accedere al sito ZTL semplice punto Romamobilita.it per rappresentare la dichiarazione sostitutiva che attesti il permanere delle caratteristiche del permesso tipologia titolare e targa del veicolo si riceverà immediatamente via mail il bollettino per effettuare il pagamento e dopo aver versato l’importo dovuto sarà trasmessoil nuovo contrassegno la casella di posta elettronica che ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sarà possibile rinnovare on-line i permessi ZTL con scadenza originaria compresa tra il 31 gennaio 2020 è il 31 marzoprorogati al 29 giugno a causa dell’emergenza covid per andare incontro alle esigenze dei cittadini l’amministrazione Capitolina eservizi per la mobilità hanno stabilito una modalità di rinnovo semplificata sarà sufficiente accedere al sito ZTL semplice puntomobilita.it per rappresentare la dichiarazione sostitutiva che attesti il permanere delle caratteristiche del permesso tipologia titolare e targa del veicolo si riceverà immediatamente via mail il bollettino per effettuare il pagamento e dopo aver versato l’importo dovuto sarà trasmessoil nuovo contrassegno la casella di posta elettronica che ...

