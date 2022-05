Sorelle ferite con l’acido: tre settimane fa fu incendiata loro auto (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha subito un attentato una delle due ragazze che la notte tra domenica e lunedì scorso sono state vittima di una aggressione con l’acido: la notte tra il 10 e l’11 maggio scorsi persone rimaste sconosciute hanno dato fuoco alla vettura, una Smart, usata dalle due ragazze e intestata al padre. Lo si apprende in ambienti investigativi. Ieri le due giovani, che hanno 17 e 23 anni, dopo essere state medicate all’ospedale Cardarelli, sono state ascoltate per diverse ore negli uffici della Squadra Mobile di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha subito un attentato una delle due ragazze che la notte tra domenica e lunedì scorso sono state vittima di una aggressione con: la notte tra il 10 e l’11 maggio scorsi persone rimaste sconosciute hanno dato fuoco alla vettura, una Smart, usata dalle due ragazze e intestata al padre. Lo si apprende in ambienti investigativi. Ieri le due giovani, che hanno 17 e 23 anni, dopo essere state medicate all’ospedale Cardarelli, sono state ascoltate per diverse ore negli uffici della Squadra Mobile di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

