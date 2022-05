“Sei solo una pazza”. Isola dei Famosi, Alex Belli contro Soleil Sorge. E ci è andato giù pesante (Di martedì 31 maggio 2022) Il bue che dice cornuto all’asino. Potremmo definirlo così l’ennesimo attacco di Alex Belli contro Soleil Sorge, impegnata all’Isola dei Famosi. Belli l’ha definita la regina del trash perchè partecipa a programmi come Il GF Vip, La pupa e il secchione e in queste ore anche L’Isola dei Famosi. Ma prima di entrare nel vivo della discussione, c’è da specificare che i due non sono nuovi a delle litigate sui social. “Finalmente il fidanzato”. Soleil Sorge, dopo mesi di indizi e ipotesi le foto ci sono Qualcuno ricorderà che la settimana scorsa, i due ex gieffini, ci hanno regalato una catfight su Twitter. Ora però Belli ha deciso di rimarcare la sua posizione di puro ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Il bue che dice cornuto all’asino. Potremmo definirlo così l’ennesimo attacco di, impegnata all’deil’ha definita la regina del trash perchè partecipa a programmi come Il GF Vip, La pupa e il secchione e in queste ore anche L’dei. Ma prima di entrare nel vivo della discussione, c’è da specificare che i due non sono nuovi a delle litigate sui social. “Finalmente il fidanzato”., dopo mesi di indizi e ipotesi le foto ci sono Qualcuno ricorderà che la settimana scorsa, i due ex gieffini, ci hanno regalato una catfight su Twitter. Ora peròha deciso di rimarcare la sua posizione di puro ...

