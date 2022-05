Pinocchio live action Disney 2022 | quando esce | dove vederlo | trailer e cast

Pubblicità

DisneyPlusIT : C'è una stella su nel ciel...? Guarda il trailer del nuovissimo live action #Pinocchio, disponibile dall'8 settembr… - PabliPitrau : RT @QuidVacuo_: ¡Primer poster del live-action de 'PINOCCHIO'! - darthlehnsherr : no ma fatelo ogni tanto un live-action di pinocchio - TobiasRubioV : RT @QuidVacuo_: ¡Primer poster del live-action de 'PINOCCHIO'! - marpag99 : RT @Disney_IT: C'è una stella su nel ciel...? Guarda il trailer del nuovissimo live action #Pinocchio, disponibile dall'8 settembre in escl… -

Cresce l'attesa per l'arrivo su Disney+ di- action della fiaba omonima con Tom Hanks nei panni di Geppetto. I fan, infatti, dopo aver visto le prime immagini promozionali del film, sono più che curiosi di sapere come l'...... con la possibilità di assistere, durante i due Sabati e le due Domeniche, alla lavorazione...il Cioccolato sarà invece il nome dello spettacolo (con ben 5 repliche al giorno) dedicato a...Disney ha pubblicato il primo teaser trailer in italiano di Pinocchio, il film live action con Tom Hanks in arrivo sulla piattaforma Disney+ a settembre.. Pinocchio, il nuovo film live action con ...La celebrazione mondiale del Disney+ Day tornerà giovedì 8 settembre, in occasione del 'D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event ...