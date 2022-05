Palermo, “cancellava” Imu e Tari a parenti e amici: sospeso impiegato comunale (Di martedì 31 maggio 2022) Un dipendente del comune di Palermo, già in servizio all'ufficio Tributi, è stato sospeso esercizio del pubblico ufficio per la durata di un anno perché avrebbe "cancellato" Imu e Tari a parenti e amici. Il provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo, che adesso è indagato per frode informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico, è stato emesso dal Gip di Palermo a conclusione delle indagini della Guardia di Finanza. Le indagini erano partite dopo una segnalazione pervenuta dal Comune di Palermo, in merito a operazioni anomale effettuate sulla banca dati "Sige Fluendo" utilizzata per la gestione dei pagamenti dei tributi locali IMU e Tari.Le criticità segnalate consistevano nella registrazione di versamenti e pagamenti mai avvenuti, nella ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 31 maggio 2022) Un dipendente del comune di, già in servizio all'ufficio Tributi, è statoesercizio del pubblico ufficio per la durata di un anno perché avrebbe "cancellato" Imu e. Il provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo, che adesso è indagato per frode informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico, è stato emesso dal Gip dia conclusione delle indagini della Guardia di Finanza. Le indagini erano partite dopo una segnalazione pervenuta dal Comune di, in merito a operazioni anomale effettuate sulla banca dati "Sige Fluendo" utilizzata per la gestione dei pagamenti dei tributi locali IMU e.Le criticità segnalate consistevano nella registrazione di versamenti e pagamenti mai avvenuti, nella ...

