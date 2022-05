Mario Gotze può arrivare in Serie A | un top club piomba su di lui!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 maggio 2022)gioca attualmente al Psv, squadra con cui, in questa stagione, ha mostrato un rendimento ottimo a livello di statistiche. Fortuna ha voluto che la costante infortuni, compagna di carriera, in questo 2022 eclissasse. L’ex Bayern e Borussia ha attirato l’interesse di vari, tra cui un’italiana. Si tratterebbe, secondo Sport1, del Milan di Pioli. Il trequartista ha un contratto in scadenza nel ’24, e sarebbe disponibile a sedersi al tavolo delle trattative con altri. Supende anche una clausola, assolutamente abbordabile, di 4-5 milioni di euro. Occhio al Benfica, però, che starebbe intensificando i contatti di settimana in settimana.Milan Benfica Il Milan avrebbe parlato con l’agente del calciatore, Volker Struth, e maggiori dettagli si ...