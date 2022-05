L'Isola dei Famosi diventa una infermeria: accade di tutto e per Carmen Di Pietro finisce malissimo (Di martedì 31 maggio 2022) Edizione sfortunata, forse da infermeria. All'Isola dei Famosi succede di tutto. E si va sempre più spesso al pronto soccorso dopo gli ultimi infortuni. Anche Alvin è infortunato mentre Carmen casca a terra ed arriva il medico. La lista non è finita, ma è molto lunga perché si è aggiunto pure il regista della trasmissione. Dallo studio chiedono cosa sia accaduto ad Alvin che dice di essersi rotto un tendine e dovrà restare con un dito bloccato fino al suo ritorno in Italia. Poi arrivano le parole di Ilary Blasi, che svela gli altri "intoppi" del programma: il regista è infortunato. "Ha dolore a una caviglia", dice la conduttrice. Insomma, sembra essere proprio un'edizione sfortunata (per fortuna non parlando di ascolti). E poi c'è l'infortunio di Roger Balduino, che sull'Isola si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Edizione sfortunata, forse da. All'deisuccede di. E si va sempre più spesso al pronto soccorso dopo gli ultimi infortuni. Anche Alvin è infortunato mentrecasca a terra ed arriva il medico. La lista non è finita, ma è molto lunga perché si è aggiunto pure il regista della trasmissione. Dallo studio chiedono cosa sia accaduto ad Alvin che dice di essersi rotto un tendine e dovrà restare con un dito bloccato fino al suo ritorno in Italia. Poi arrivano le parole di Ilary Blasi, che svela gli altri "intoppi" del programma: il regista è infortunato. "Ha dolore a una caviglia", dice la conduttrice. Insomma, sembra essere proprio un'edizione sfortunata (per fortuna non parlando di ascolti). E poi c'è l'infortunio di Roger Balduino, che sull'si ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - zazoomblog : Isola dei Famosi ieri 30 maggio: eliminati e nominati della ventunesima puntata - #Isola #Famosi #maggio:… - Gianni_gian13 : RT @361_magazine: - MENUETTOit : #Food e #Music: Isola dei famosi, Edoardo Tavassi critica produzione: poco cibo - Caffeina Magazine - Anast1Maddalena : RT @teamsolphie: Mi fa ridere chi scrive che Nicolas vincerà l'isola come se fosse un male. È uno dei pochi, se non l'unico, che lo merita.… -