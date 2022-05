Johnny Depp, le immagini del concerto (a sorpresa) in Inghilterra (Di martedì 31 maggio 2022) L'attore è volato oltreoceano per esibirsi con l'amico Jeff Beck sul palco di Sheffield. Inganna così l'attesa del verdetto nel processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard Leggi su vanityfair (Di martedì 31 maggio 2022) L'attore è volato oltreoceano per esibirsi con l'amico Jeff Beck sul palco di Sheffield. Inganna così l'attesa del verdetto nel processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard

