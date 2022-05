Isola dei Famosi eliminato ieri sera | chi è uscito definitivamente? Percentuali 30 maggio

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Kev_Kerli95 : RT @theonewithansia: Eliminare Marco e tenere dentro Roger e Pamela io boh vi meritate i cocchi al posto dei concorrenti #isola - Novella_2000 : Carmen Di Pietro cade durante la prova a L'Isola dei Famosi #isola - bayenr : tutte queste scene dei sud americani rompono proprio le palle ..... Roger vattene se sei stanco...... #isola - GIOVANNI___1979 : RT @kikinouri: @regno_disoleil L'isola dalla quale fu cacciata con il 73% dei voti e il boato del pubblico ? -

Leggi anche >2022, videomessaggio di Fausto Brizzi per Nicolas Vaporidis: 'C'ero quando il telefono non squillava più' Dopo la notizia del prolungamento dell'Famosi al 27 giugno ...Maccarini su Playa Sgamadissima Nicolas Vaporidis è unoprotagonisti assoluti di questa edizione dell'Famosi , e anche unonaufraghi che ha perso più chili. Nel suo persorso all'...Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro cade durante una prova in Palapa. Il video ha fatto il giro del web: cosa è successo ...Ma ciò non è accaduto: a sciogliere il nodo sulla questione è stata proprio Guendalina, con una breve dichiarazione rilasciata a Fanpage. Isola, Guendalina Tavassi assente in studio. La scorsa settima ...