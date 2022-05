«I nostri soldati al fronte ci scrivono per incoraggiarci mentre noi ci alleniamo vicino a un laghetto coi cigni» (Di martedì 31 maggio 2022) “La gente in Ucraina sta morendo!“. Così urla ai suoi giocatori Oleksandr Petrakov, il ct della nazionale ucraina in esilio per fare una cosa abbastanza surreale: allenarsi, giocare a pallone. El Paìs racconta il “ritiro” a Brdo, in Slovenia, “in un ambiente bucolico a pochi chilometri a nord di Lubiana”: “la squadra di Petrakov ha una missione che il presidente Zelensky ha integrato nella strategia generale per resistere alla Russia, provare a qualificarsi per i Mondiali in Qatar. Ha bisogno di vincere due partite: mercoledì contro la Scozia a Glasgow e domenica contro il Galles a Cardiff”. La prima era prevista a marzo, ma la Russia ha attaccato l’Ucraina il 24 febbraio, la Fifa ha escluso i russi dalle competizioni e la partita è stata rinviata. Quando ha deciso di rinviare Scozia-Ucraina, la Uefa ha sperato che la situazione si calmasse prima di giugno. Non è successo. Quindi, con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) “La gente in Ucraina sta morendo!“. Così urla ai suoi giocatori Oleksandr Petrakov, il ct della nazionale ucraina in esilio per fare una cosa abbastanza surreale: allenarsi, giocare a pallone. El Paìs racconta il “ritiro” a Brdo, in Slovenia, “in un ambiente bucolico a pochi chilometri a nord di Lubiana”: “la squadra di Petrakov ha una missione che il presidente Zelensky ha integrato nella strategia generale per resistere alla Russia, provare a qualificarsi per i Mondiali in Qatar. Ha bisogno di vincere due partite: mercoledì contro la Scozia a Glasgow e domenica contro il Galles a Cardiff”. La prima era prevista a marzo, ma la Russia ha attaccato l’Ucraina il 24 febbraio, la Fifa ha escluso i russi dalle competizioni e la partita è stata rinviata. Quando ha deciso di rinviare Scozia-Ucraina, la Uefa ha sperato che la situazione si calmasse prima di giugno. Non è successo. Quindi, con ...

Pubblicità

napolista : «I nostri soldati al fronte ci scrivono per incoraggiarci mentre noi ci alleniamo vicino a un laghetto coi cigni»… - Dashamayer14 : @Gianl1974 Anche se non lo conosco. E se non ce l’avessi, troverei il modo di averli e di mandarglieli. Gli ucrain… - Anna302478978 : RT @BerniCurenai: #Zelensky disperato: “I nostri comandanti potranno uccidere i soldati ucraini che si arrendono” - PattyRossy70 : RT @BerniCurenai: #Zelensky disperato: “I nostri comandanti potranno uccidere i soldati ucraini che si arrendono” - BerniCurenai : #Zelensky disperato: “I nostri comandanti potranno uccidere i soldati ucraini che si arrendono” -