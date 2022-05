Gianluca Vacchi: davvero guadagna queste cifre? Da non credere (Di martedì 31 maggio 2022) Nonostante sia al centro dell’attenzione, anche in quest’ultimo periodo, in molti si chiedono se davvero Gianluca Vacchi guadagni cifre così assurde Dopo le recenti polemiche, Gianluca Vacchi è ancora una volta al centro della scena e del gossip nazionale. L’imprenditore è tornato in mezzo all’occhio del ciclone dopo lo scandalo scatenato dalle affermazioni di una L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 31 maggio 2022) Nonostante sia al centro dell’attenzione, anche in quest’ultimo periodo, in molti si chiedono seguadagnicosì assurde Dopo le recenti polemiche,è ancora una volta al centro della scena e del gossip nazionale. L’imprenditore è tornato in mezzo all’occhio del ciclone dopo lo scandalo scatenato dalle affermazioni di una L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - SirDistruggere : Guardiamo il lato positivo, la colf di Gianluca Vacchi avrà superato di certo gli anta e quindi adesso sarà idonea… - alezzolol : gianluca vacchi che obbliga i suoi domestici a ballare: - infoitcultura : Gianluca Vacchi sulle accuse per sfruttamento della colf: “Sono falsità” -