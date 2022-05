E' morto Carlo Smuraglia: presidente onorario Anpi ed ex parlamentare (Di martedì 31 maggio 2022) A dare l'annunncio l'Associazione dei partigiani sui social: 'Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza'. Cordoglio da Letta a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 31 maggio 2022) A dare l'annunncio l'Associazione dei partigiani sui social: 'Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza'. Cordoglio da Letta a ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell'Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Nato ad Ancona nel 1… - RaiNews : Partigiano, avvocato e docente, Smuraglia è stato senatore per tre volte e poi presidente dell'Associazione naziona… - fattoquotidiano : Morto Carlo Smuraglia, ex presidente dell’Anpi. L’associazione dei partigiani: “Il suo nome resterà nella storia di… - hidekitojo1234 : È morto un partigiano di nome Carlo Smuraglia. Sui giornaloni,appena sotto la notizia, il pensiero che viene attrib… - CorradoSummer : RT @jacopo_iacoboni: È morto Carlo Smuraglia, grande partigiano. L’ultima sua presa di posizione nel dibattito pubblico è stata sulla guer… -