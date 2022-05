Draghi: 'Salvini a Mosca? Italia allinea a Ue e G7. E non si fa spostare da queste cose' (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole del premier da Bruxelles, a chi gli chiedeva un commento sull'ipotesi di una trasferta del leader leghista a ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole del premier da Bruxelles, a chi gli chiedeva un commento sull'ipotesi di una trasferta del leader leghista a ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Il governo è fermamente collocato nell'Ue, nel rapporto storico transatlantico' ed è 'allineato con i partner del… - ilfoglio_it : ?? #Draghi: '#Salvini? I rapporti con la #Russia devono essere trasparenti. Il governo è fermamente collocato nell'U… - ItaliaViva : #Salvini lasci la politica estera a #Draghi. In questo momento così delicato non possiamo permetterci iniziative se… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Arriva la domanda su #Salvini a Mosca: lo valuta opportuno? Era informato sull'incontro con l'ambasciatore russo a guer… - massimoneri90 : Salvini ha incontrato l’ambasciatore russo dopo l’invasione dell’Ucraina. Governo non era informato. Il premier Dra… -