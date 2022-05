Deulofeu, Napoli piazza gradita: il prezzo può essere un ostacolo (Di martedì 31 maggio 2022) Il Napoli cerca un attaccante e Aurelio De Laurentiis sta trattando Bernardeschi, come ha ammesso durante la presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Il giocatore svincolato a 28 anni ha dei costi molto alti di ingaggio, vorrebbe arrivare a 4 milioni di euro ma il Napoli si ferma ad un’offerta di 2,5 milioni di euro. Inoltre Spalletti non sembra molto convinto di Bernardeschi, uno che nella sua storia recente alla Juve ha segnato la miseria di 12 gol in 5 stagioni. Ed allora si pensa a delle alternative c’è Gerard Deulofeu che stuzzica il Napoli, ma a differenza di Bernardeschi ha un contratto con l’Udinese e quindi per averlo in rosa bisognerà sedersi al tavolo con la società friulana e stabilire un prezzo. Calciomercato: Deulofeu-Napoli Secondo quanto riferisce ... Leggi su napolipiu (Di martedì 31 maggio 2022) Ilcerca un attaccante e Aurelio De Laurentiis sta trattando Bernardeschi, come ha ammesso durante la presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Il giocatore svincolato a 28 anni ha dei costi molto alti di ingaggio, vorrebbe arrivare a 4 milioni di euro ma ilsi ferma ad un’offerta di 2,5 milioni di euro. Inoltre Spalletti non sembra molto convinto di Bernardeschi, uno che nella sua storia recente alla Juve ha segnato la miseria di 12 gol in 5 stagioni. Ed allora si pensa a delle alternative c’è Gerardche stuzzica il, ma a differenza di Bernardeschi ha un contratto con l’Udinese e quindi per averlo in rosa bisognerà sedersi al tavolo con la società friulana e stabilire un. Calciomercato:Secondo quanto riferisce ...

