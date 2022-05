De Grandis: «Chiellini ci mancherà, Bastoni ha caratteristiche diverse» (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole di Stefano De Grandis sull’addio di Chiellini alla nazionale: «Uno con le caratteristiche di Chiellini non c’è in questo momento» De Grandis ha fatto il punto su chi prenderà il posto di Chiellini in Nazionale. Le parole del giornalista a Sky Sport sul difensore ex capitano della Juventus e sul suo erede Bastoni Chiellini – «Marcatore a uomo ed esperto sull’uno contro uno: uno così ci manca. Chiellini ha incoronato Bastoni come suo erede, ma lui è uno esce benissimo palla al piede, non è velocissimo e non ha la cattiveria messa in mostra da Chiellini nella sua carriera. A me piacerebbe uno alla Cannavaro, non bellissimo dal punto di vista estetico, ma arcigno». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole di Stefano Desull’addio dialla nazionale: «Uno con ledinon c’è in questo momento» Deha fatto il punto su chi prenderà il posto diin Nazionale. Le parole del giornalista a Sky Sport sul difensore ex capitano della Juventus e sul suo erede– «Marcatore a uomo ed esperto sull’uno contro uno: uno così ci manca.ha incoronatocome suo erede, ma lui è uno esce benissimo palla al piede, non è velocissimo e non ha la cattiveria messa in mostra danella sua carriera. A me piacerebbe uno alla Cannavaro, non bellissimo dal punto di vista estetico, ma arcigno». L'articolo proviene da ...

