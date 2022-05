Cremonese: arriva la risoluzione del contratto con Pecchia (Di martedì 31 maggio 2022) La Cremonese ha annunciato sui suoi canali ufficiali la risoluzione del contratto con l’allenatore Fabio Pecchia: su di lui il Parma La Cremonese ha annunciato sul suo sito la risoluzione del contratto con Fabio Pecchia, l’allenatore della promozione in Serie A. ?+++ risoluzione del contratto con Pecchia. Grazie mister per la splendida avventura che ci hai fatto vivere. Forza Cremo! ?? #forzagrigiorossi #SerieATIM ???COMUNICATO??https://t.co/r1WN8z0Aq7 pic.twitter.com/KMCIsDLCeN— U.S. Cremonese (@USCremonese) May 31, 2022 Sull’allenatore si era mosso da tempo il Parma, che potrà così annunciarlo nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Laha annunciato sui suoi canali ufficiali ladelcon l’allenatore Fabio: su di lui il Parma Laha annunciato sul suo sito ladelcon Fabio, l’allenatore della promozione in Serie A. ?+++delcon. Grazie mister per la splendida avventura che ci hai fatto vivere. Forza Cremo! ?? #forzagrigiorossi #SerieATIM ???COMUNICATO??https://t.co/r1WN8z0Aq7 pic.twitter.com/KMCIsDLCeN— U.S.(@US) May 31, 2022 Sull’allenatore si era mosso da tempo il Parma, che potrà così annunciarlo nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

