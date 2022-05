francescocosta : Oggi su Morning: la sai l’ultima su Salvini; la russificazione dei bambini ucraini; i carabinieri si accaniscono co… - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, 3.218 contagi: a Roma 1.942 casi - - infoitsalute : Bollettino Covid Lombardia e Italia, oggi 31 maggio: casi e decessi - StraNotizie : Covid oggi Lazio, 3.218 contagi: a Roma 1.942 casi - News24_it : Covid, le notizie di oggi. Speranza: 'Auspico vaccino contro varianti in autunno'. LIVE - Sky Tg24 -

Sky Tg24

...contrastare l'aumento dell'inflazione senza mettere a rischio la robusta crescita osservata all'uscita dall'emergenza. Sarà questo il principale tema al centro dell'incontro in programma, ...... comprese eventuali disposizioni relative alle misure anticontagio- 19 (anche se l'auspicio è che, tra un anno, la situazione pandemica sia ancora più tranquilla rispetto ad, ndr). ... Covid, le notizie di oggi. Speranza: "Auspico vaccino contro varianti in autunno". LIVE Oggi nel Lazio su 5.972 tamponi molecolari e 20.185 tamponi antigenici per un totale di 26.157 tamponi, si registrano 3.218 nuovi casi positivi (+1.985). “Sono 2 i decessi (-3), 582 i ricoverati (-15) ...Il report dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid parla di un solo decesso ma che si riferisce ai giorni scorsi. In generale la corsa del Coronavirus in regione fa segnare ormai ...