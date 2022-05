Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'Vedo 3 elementi presenti prima dello scoppio delle due guerre mondiali: militarizzazione dell'Europa, crea… - GiovaQuez : Berlinguer: 'Come si agisce sulla Russia?' Borgonovo: 'Questa guerra per procura finisce quando gli Usa decidono ch… - RaiTre : RT @Cartabiancarai3: Questa sera, alle 21.20 su @RaiTre, #cartabianca con #BiancaBerlinguer. Ospiti: #AlessandroOrsini #MassimoCacciari @g… - Fabrizi62640832 : RT @Cartabiancarai3: Questa sera, alle 21.20 su @RaiTre, #cartabianca con #BiancaBerlinguer. Ospiti: #AlessandroOrsini #MassimoCacciari @g… - capand69 : RT @Cartabiancarai3: Questa sera, alle 21.20 su @RaiTre, #cartabianca con #BiancaBerlinguer. Ospiti: #AlessandroOrsini #MassimoCacciari @g… -

Globalist.it

torna questa sera21.15 su Rai 3 , condotto come sempre da Bianca Berlinguer . Stasera si tornerà a puntare i riflettori sui temi caldi che animano il dibattito italiano con servizi, ...... in onda dalle 21.25 su Rai 1 Boss in incognito (reality), in onda dalle 21.20 su Rai 2... attualità), in onda dalle 21.15 su La7 The Queen - La favola (documentario), in onda21.10 su ... “Cartabianca” alle 21.15 su Rai 3 torna Bianca Berlinguer con gli immancabili Orsini e Donatella Di Cesare Stasera - 31 maggio 2022 - su Rai 3 torna Cartabianca: ecco le anticipazioni, gli ospiti di stasera e le info su dove vedere la puntata ...Riflettori accesi sui temi caldi che animano il dibattito italiano con servizi, reportage e approfondimenti preparati dalla redazione.